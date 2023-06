Várias pessoas foram feridas por um homem armado com uma faca perto de um parque infantil no Lago Annecy (Haute-Savoie), por volta das 9h45 desta quinta-feira.

De acordo com a agência Reuters, quatro crianças e dois adultos ficaram feridos, três dos quais em estado grave, com um prognóstico de risco de vida. Segundo a AFP, as crianças têm cerca de três anos.

O agressor, segundo o LeParisien, foi detido rapidamente, estando a receber tratamento no local. Segundo a polícia confirmou à agência Reuters, o atacante é de origem síria e procurava o estatuto de refugiado em França.

Ao canal francês BFM TV, testemunhas afirmaram que o atacante "saltou para o parque infantil e foi a correr para os carrinhos de bebés, atingindo os mais novos com uma faca", afirmou Ferdinand, uma das testemunhas.

"As mães estavam a chorar, todos estavam a correr", afirmou George, outra testemunha que estava no local, num restaurante, à BFM TV.

O ministro do interior francês já reagiu no Twitter, afirmando que: "Várias pessoas, incluindo crianças, foram feridas por um indivíduo armado com uma faca numa praça em Annecy. O indivíduo foi preso graças à intervenção rápida da polícia".

Na Assembleia Francesa, foi feito um minuto de silêncio, declarado por Yael Braun-Pivet. Também o presidente de França, Emmanuel Macron já reagiu ao sucedido, considerando o ataque um ato de cobardia. No Twitter, Macron escreveu: "Hoje aconteceu uma ato de cobardia absoluta, num parque em Annecy. Crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A Nação está em choque. Os nossos pensamentos estão com eles, as famílias e os serviços de emergência".

Em atualização.