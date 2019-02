Segundo a AFP, um homem feriu duas pessoas com uma arma branca em Canebière, em Marselha, antes de ser alvejado pela polícia, na tarde desta terça-feira.

Segundo as autoridades, as vítimas não correm risco de vida. O ataque ocorreu na principal via do centro da cidade.

O agressor, um homem de 36 anos, foi atingido pela polícia, tendo morrido pouco depois.

Não se sabe o que motivou o ataque.