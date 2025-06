Unidades do exército russo “libertaram” a aldeia de Oleksiivka, na região de Sumy, informou o Ministério da Defesa russo no seu briefing diário. Oleksiivka fica a cerca de sete quilómetros da fronteira russa.

Também este domingo, um ataque com míssil russo contra uma área de treino do exército ucraniano matou pelo menos 12 soldados e feriu mais de 60, informou o exército ucraniano.

“Hoje, 1 de junho, o inimigo lançou um ataque com míssil sobre a localização de uma das unidades de treino do exército ucraniano”, lê-se no comunicado.

“Às 12h50 (09h50 em Lisboa), sabe-se que 12 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas.”