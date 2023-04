O homem de 28 anos residia em Portugal há cerca de um ano e ninguém imaginava o que ele acabaria por fazer na última terça-feira, quando matou duas mulheres à facada, no Centro Ismaili. Abdul Bashir estava numa aula de português e de um momento para o outro acabou por retirar uma faca da mala e atacou três pessoas, duas delas de forma fatal.

Bashir residia em Odivelas com os seus três filhos, isto depois de chegar da Grécia, de um centro de refugiados. Foi aí também que acabou por perder a mulher, na sequência de um incêndio. Este sábado, contudo, o jornal Correio da Manhã diz que o afegão poderá ser suspeito da morte da mulher.

De acordo com informações do diário, as autoridades gregas estarão a investigar o caso, que consideram suspeito e ainda não descartaram a hipótese do afegão estar envolvido no incêndio que acabou por tirar a vida à mãe dos seus filhos.

Abdul Bashir, refira-se, continua internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, isto depois de ter sido operado na sequência de um tiro na perna, por parte dos agentes de autoridade que pararam o seu ataque no Centro Ismaili.