Um ataque russo com 'drones' fez sete mortos e 12 feridos na localidade de Hlújiv, região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, disseram hoje as autoridades locais.

Trata-se do segundo ataque esta semana contra a mesma região. Na madrugada de segunda-feira, 11 pessoas foram vítimas do disparo de um míssil que destruiu o edifício residencial onde se encontravam. Na segunda-feira, um outro ataque russo fez 10 mortos na cidade de Odessa, sul da Ucrânia. O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, condenou o último ataque contra Sumy através de uma mensagem difundida pelas redes sociais. “Hoje ocorreu um ataque com um ‘drone’ contra Hlúji. Um estabelecimento de ensino foi atingido. Neste momento sabemos que morreram sete pessoas neste ataque, incluindo uma criança”, escreveu Zelensky. Na mesma mensagem o chefe de Estado ucraniano pediu mais uma vez ajuda militar internacional. “Cada ataque da Rússia só confirma as verdadeiras intenções de [Vladimir] Putin”, escreveu Zelensky. Entretanto, o Exército ucraniano atacou durante a madrugada um arsenal localizado na região russa de Briansk, junto à fronteira, disse o Estado Maior da Ucrânia, em comunicado. O documento acrescenta que o ataque visou o arsenal 1046 do Centro Técnico de Abastecimento de Briansk tendo provocado depois “12 explosões secundárias”.