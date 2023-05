Para além do comunicado do presidente da câmara de Moscovo, a imprensa russa avança também que um edifício na zona sul da cidade chegou mesmo a ser evacuado devido ao ataque com drones. Segundo a Reuters, terão sido terão sido entre quatro e dez drones.

“Todos os serviços de emergência da cidade estão no local dos incidentes”, avançou Sobyanin no Telegram. Mais tarde, o autarca confirmou que “ninguém foi hospitalizado” e que o apoio médico necessário foi prestado no local dos ataques: apenas duas pessoas precisaram de assistência e nenhuma delas ficou ferida com gravidade.

Na mesma rede social, o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, confirmou que vários drones foram abatidos pelas forças armadas russas quando se aproximavam de Moscovo.