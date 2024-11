Segundo a entidade, 20 pessoas, entre as quais quatro mulheres e três crianças, morreram em ataques aéreos israelitas na Faixa de Gaza, que causaram também dezenas de feridos.

O ataque mais mortífero, que matou 10 pessoas, teve como alvo uma casa no campo de refugiados de al-Bureij, no centro de Gaza, disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

Pelo menos uma mulher morreu e 10 pessoas ficaram feridas num outro ataque a outra casa do campo, acrescentou.

Cinco outras pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas por um “míssil lançado por um drone israelita esta manhã [domingo] a leste de Rafah”, no sul do território palestiniano, disse o porta-voz.

Quatro outras pessoas – “três mulheres e uma criança” – foram mortas num ataque noturno a uma casa no oeste do campo de Nusseirat (centro), acrescentou.

A guerra foi desencadeada por um ataque surpresa lançado em 07 de outubro de 2023 pelo movimento islamita palestiniano Hamas.

Este ataque causou a morte de 1.206 pessoas do lado israelita, na sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais e incluindo os reféns que morreram ou foram mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Cerca de 43.800 palestinianos foram mortos na campanha militar de retaliação de Israel na Faixa de Gaza, a maioria dos quais civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas para Gaza, considerados fiáveis pela ONU.