"Portugal alcançou, dia 1 de fevereiro, um total de 35.021.584 milhões de testes à COVID-19 efetuados desde o início da pandemia, aproximadamente 19,2 milhões de testes TAAN/PCR e perto de 15,9 milhões de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional", pode ler-se no comunicado enviado às redações pela Task Force para a promoção do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem para SARS-CoV-2.

Numa contabilização que não inclui autotestes, no mês de janeiro, Portugal registou um novo máximo de testagem mensal à Covid-19, com cerca de oito milhões de testes efetuados, o que corresponde a uma média diária superior a 257 mil testes. Destes, aproximadamente 2,4 milhões foram TAAN/PCR e perto de 5,6 milhões foram TRAg (testes rápidos de antigénio) de uso profissional.

De acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Portugal foi o sexto país a realizar mais testes à Covid-19 na União Europeia, por 100 mil habitantes, na semana terceira semana do primeiro mês de 2022.