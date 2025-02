Há um número crescente de adultos que compram brinquedos para si mesmos, conta a BBC. O fenómeno tem sido designado de "kidult" (de "kid", criança", e "adult", adulto).

A tendência surge no TikTok, onde gente crescida partilha cada vez mais as compras nesta área: há Jellycats — peluches com um ar sorridente criados com tecidos de luxo —, Lego — os famosos blocos de construção — e as bonecas Sonny Angels — anjos despidos com chapéus divertidos, entre outros.

De acordo com um estudo da indústria de brinquedos Circana, um em cada cinco brinquedos e jogos é comprado por maiores de 18 anos para uso próprio. E isso não é mau: comprar itens colecionáveis ​​traz benefícios positivos para a saúde mental e ajuda adultos a lidar com a turbulência do dia a dia.

E talvez seja este o futuro do mundo dos brinquedos. "Embora as vendas globais de brinquedos tenham sofrido um pequeno declínio de 0,6% em 2024, os brinquedos colecionáveis ​​registaram vendas recordes", é explicado.