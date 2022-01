Mais de 4,9 milhões de eleitores tinham votado hoje até às 16:00 nas eleições legislativas, representando 45,66% dos 10.820.337 eleitores inscritos, revelou o Ministério da Administração Interna (MAI).

É a maior afluência registada até às 16h00 desde 2009 em eleições legislativas e autárquicas:

Os primeiros números revelados hoje já indicavam esta tendência, uma vez que até ao meio-dia a afluência foi de 23,27%.

Segundo dados divulgados na quarta-feira pelo MAI , um total de 285.848 eleitores votaram no domingo passado, dia 23, para as eleições legislativas antecipadas, correspondendo a 90,51% dos 315.785 que se inscreveram na modalidade de voto antecipado em mobilidade.

Nas últimas eleições legislativas, a afluência média às urnas às 16:00 estimava-se em 38.59% dos eleitores, sendo que no final do ato eleitoral a taxa de abstenção atingiu o recorde de 51,43%.

Todas as assembleias de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08:00, no continente e Madeira, sem registar quaisquer incidentes durante a primeira hora, revelou o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nos Açores, as mesas de voto abriram e vão encerrar uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Podem votar para as eleições antecipadas de hoje 10.820.337 eleitores, mais 9.808 do que nas anteriores legislativas, em 2019.