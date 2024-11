Um exemplo raro e imaculado de um cabo de faca com um gladiador foi encontrado no rio Tyne, em Inglaterra, e vai ser exposto ao público no próximo ano.

Segundo informação do Património Inglês, citado pelo The Guardian, a estatueta de liga de cobre teria sido parte de um cabo decorativo de uma faca dobrável. Encontrada perto de Corbridge, em Northumberland, este objeto é a prova de que o estatuto de estrela dos gladiadores se estendia aos confins do império romano. "É espantoso, está absolutamente imaculado", disse Frances McIntosh, curadora das coleções do Património Inglês para a Muralha de Adriano. Assim, encontrar "uma peça tão bem preservada e interessante é notável", até porque é um aconteciment raro na Grã-Bretanha, no que diz respeito à temática dos gladiadores. "Este bonito cabo de faca é um testemunho de como esta cultura de celebridades era difundida, chegando até à Muralha de Adriano, no limite do império romano", nota ainda. O cabo da faca encontrado no Tyne representa um gladiador conhecido como secutor, um lutador musculado que transportava equipamento pesado, incluindo um grande escudo, um capacete pesado com visibilidade limitada e uma espada. Segundo as informações históricas disponíveis, o secutor era treinado para lutar com um gladiador chamado retiarius, um lutador mais ágil e livre, que transportava uma rede, um tridente e um punhal. Um retiarius lutava sem a cara tapada, o que significava que os homens mais bonitos eram frequentemente escolhidos para o papel. No caso da estatueta encontrada, esta mostra alguém que é canhoto, o que é invulgar nos gladiadores, já que era considerado um sinal de má sorte. Até agora, pouco mais se sabe sobre o objeto e a sua origem, uma vez que não há dados sobre como terá ido parar ao rio. "“Terá caído do bolso de alguém? Será que alguém a atirou para o rio? Provavelmente é uma encomenda única e ficaríamos muito aborrecidos se a perdêssemos", apontou a curadora. O artefacto será exposto em 2025 em Corbridge, notícia que coincide com o lançamento esta semana de "Gladiador II", de Ridley Scott, 24 anos depois do original, protagonizado por Russell Crowe.