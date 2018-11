O processo da certificação agora alcançada, válida até 2020, foi iniciado em 2014 e implicou "um rigoroso escrutínio da capacidade técnica e financeira".

"Foi processo longo e complicado. Candidatámo-nos e fomos aceites na lista de empresas que podem prestar serviços ao Vaticano por cumprirmos uma série de requisitos. Digamos que é o primeiro passo para poder trabalhar no Vaticano", disse.

Carlos Costa explicou que a certificação "concede ao Atelier o reconhecimento e aceitação legal, por parte do governo da Cidade do Vaticano, ficando a empresa apta a receber consultas para futuras intervenções e trabalhos na área da conservação e restauro".

"Numa linguagem mais corrente e fazendo um paralelismo com o mundo do futebol, diria que conseguimos o apuramento para a ‘Champions League’ do restauro. Agora, no meio dos melhores, vamos tentar ganhar alguns desafios. Se vamos conseguir não sei, mas o apuramento já ninguém nos tira", sublinhou, referindo que a candidatura teve "o apoio constante da embaixada de Portugal junto da Santa Sé".

A empresa de Viana "está habilitada a operar em duas categorias principais de conservação e restauro: Lavori restauro (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) e Restauri speciali (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico)".

"O Vaticano é possuidor de algumas das mais valiosas coleções de obras de arte do mundo, detendo um vasto e único conjunto patrimonial histórico e artístico", realçou Carlos Costa, referindo que "os próximos três anos irão apresentar grandes desafios, estudando processos de obras, intervenções, na tentativa de conseguir a adjudicação de trabalhos de conservação e restauro".