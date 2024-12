Os trabalhadores da higiene urbana no município de Lisboa vão estar, a partir de hoje e até dia 2 de janeiro, em greve ao trabalho extraordinário, a que se junta uma greve geral de dois dias, amanhã e sexta-feira.

O que está a acontecer?

Os sindicatos justificam a realização da greve com a ausência de respostas do executivo municipal de Lisboa, liderado por Carlos Moedas, aos problemas que afetam o setor da higiene urbana, em particular o cumprimento do acordo celebrado em 2023, que prevê, por exemplo, obras e intervenções nas instalações.

No âmbito dos problemas na higiene urbana em Lisboa, 45,2% das viaturas essenciais à remoção encontram-se inoperacionais, 22,6% da força de trabalho está diminuída fisicamente ou de baixa por acidentes de trabalho e existe um défice de 208 trabalhadores, segundo o STML.

Lisboa não vai ter recolha de lixo?

Não.