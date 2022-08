A abertura da plataforma de candidatura ‘online’ ao concurso nacional de acesso ao Ensino Superior (CNAES) para o ano letivo de 2022-2023 foi determinada por despacho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior publicado em Diário da República na sequência do reforço do número de vagas (1.001 vagas adicionais).

A estas vagas adicionais somam-se 721 vagas destinadas aos concursos locais, o que faz com que o regime geral de acesso ao ensino superior público (incluindo concursos nacionais e locais) disponha, este ano, de um total de 55.362 vagas, segundo numa nota à comunicação social do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

As universidades de Lisboa (153) e de Aveiro (131) foram as instituições de ensino superior, de uma lista de 22, que cederam mais vagas adicionais, seguindo-se o Instituto Politécnico do Porto (97). A lista completa pode ser consultada aqui.

As vagas adicionais são enquadradas por um despacho de 19 de agosto que "prevê a adoção de medidas extraordinárias visando o reforço das vagas fixadas para ingresso no ensino superior pelo regime geral de acesso".

A tutela justifica o reforço das vagas com o "aumento considerável", pelo terceiro ano consecutivo, de candidatos ao concurso nacional de acesso - mais de 61 mil candidatos.

O número de vagas adicionais foi definido "tendo em conta a valorização dos cursos com maior procura, com o maior número de candidatos nas primeiras opções e com as notas de candidatura mais elevadas, bem como aqueles que correspondem às prioridades estratégicas para o país", adianta a nota do ministério.

A 1.ª fase do CNAES terminou em 8 de agosto e, pelo terceiro ano consecutivo, houve mais de 60 mil candidaturas (61.473) para 53.560 vagas inicialmente fixadas, o que significa que havia mais 7.913 candidaturas do que lugares nas instituições.

É também o terceiro ano consecutivo que o Governo permite o aumento excecional de vagas, ainda que este ano não se tenha registado um aumento face a 2021. No ano passado candidataram-se quase 64 mil estudantes e em 2020 a 1.ª fase recebeu mais de 62 mil inscrições. Em 2019, tinham sido pouco mais de 51 mil.

Os resultados da primeira fase do CNAES serão conhecidos em 11 de setembro e segue-se depois a 2.ª fase, que decorre entre 12 e 23 de setembro, havendo ainda uma 3.ª fase, entre 07 e 11 de outubro.