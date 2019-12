A polícia tomou a decisão de permitir que a FCDH organizasse esta manifestação, a primeira vez que essa permissão acontece desde meados de agosto.

A marcha de domingo seguirá um percurso, já usado várias vezes, a partir do Victoria Park e e atravessando zonas comerciais.

O movimento marcará na segunda-feira os seis meses da sua mobilização, que começou com uma manifestação em 09 de junho, contra um projeto de lei que pretendia autorizar extradições para a China, mas que, entretanto, já foi retirado formalmente pelo Governo de Hong Kong.

Jimmy Sham reiterou que a Frente apelou aos manifestantes e à polícia para evitarem qualquer violência.

A polícia também pediu aos manifestantes pacíficos a dissociarem-se dos mais radicais.

“Por favor, cortem as ligações com desordeiros e criminosos e ajudem-nos a colocar Hong Kong no caminho certo”, salientou Kwok Ka-chuen, alto responsável da polícia, à imprensa.

No entanto, nos fóruns ‘online’ usados pelos manifestantes, muitos apelam a marcar os seis meses de protestos com uma nova ação, em larga escala, de bloqueio dos transportes públicos na segunda-feira.

Na origem dos protestos antigovernamentais está uma polémica proposta de emendas à lei da extradição, já retirada formalmente pelo Governo de Hong Kong, mas os manifestantes têm outras exigências como a demissão da chefe do Executivo e do Governo da RAE [Região Administrativa Especial).

A antiga colónia britânica passou a ser uma região administrativa especial chinesa em 01 de julho de 1997.