Steven Seagal, um admirador de longa data do presidente russo, juntou-se a uma aliança pró-Kremlin, revelou o próprio partido no domingo.

O ator recebeu o cartão de membro da coligação "Just Russia - Patriots - For Truth" no sábado. Formada no início deste ano, resulta da fusão de três partidos, todos apoiantes de Putin.

"Sem poder prender pessoas, quando apenas as multamos, estas provavelmente estão a ganhar mais dinheiro com a produção das coisas que estão a prejudicar o ambiente", afirmou Seagal no seu discurso de boas-vindas, citado pelo The Guardian.

De acordo com o jornal britânico, o partido controla uma facção na Câmara Baixa do Parlamento russo e tem intenções de participar numa eleição parlamentar em setembro.

Em 2016, Vladimir Putin entregou um passaporte russo ao ator americano, afirmando na altura — em que as relações entre os dois países estavam a deteriorar-se — que esperava que o gesto fosse encarado como um sinal da "normalização" das relações entre Moscovo e Washington. Steven Seagal, praticante de artes marciais, encontrou-se nos últimos anos por diversas ocasiões com Putin, um entusiasta do judo.

Quando sugiram os primeiros passos do Movimento #MeToo, uma mulher acusou o ator de violação no programa televisivo "Megyn Kelly Today", que passava na NBC. Outras mulheres também já acusaram Seagal de assédio sexual. A atriz Jenny McCarthy revelou que o ator a assediou durante uma audição em 1995 e a também atriz, Portia de Rossi, acusou-o de lhe abrir as calças também durante uma audição.