“A Medeia Filmes vai homenagear o ator, com um ciclo no Teatro Campo Alegre, no Porto, de 21 a 27 de fevereiro [e um programa especial no Espaço Nimas, em Lisboa, na segunda-feira, 25 de fevereiro]”, lê-se no site da exibidora Medeia Filmes.

O ciclo começa hoje, com a exibição de “A Cidade Branca” (1983), do suíço Alain Tanner, protagonizado por Bruno Ganz. No filme, rodado em Lisboa, no início da década de 1980, o ator suíço contracenou com a atriz portuguesa Teresa Madruga.

Na sexta-feira, estará em cartaz “A Mulher Canhota” (1978), do austríaco Peter Handke, sobre a sua novela e, no sábado, “As Asas do Desejo” (1987), do alemão Wim Wenders.

Nesse dia será ainda exibido o documentário “Sob Céus Estranhos” (2002), do português Daniel Blaufuks, que contou com a participação de Bruno Ganz.

O ciclo prossegue no domingo com “O Amigo Americano” (1977), de Wim Wenders, e “A Poeira do Tempo” (2008), do grego Theo Angelopoulos, na segunda-feira, com “A Eternidade e Um Dia” (1998), também de Theo Angelopoulos, na terça-feira, com “Amnesia” (2015), do francês Barbet Schroeder, terminando na quarta-feira com “A Casa de Jack” (2018), do dinamarquês Lars von Trier.