“Tenho que estar preparado, porque a Comissão não somos nós, é a instituição. A instituição precisa de ter comissários e se isso acontecesse eu ficaria, porque cumpro os meus mandatos até ao fim. Do ponto de vista pessoal, obviamente custa-me muito, porque nós já estávamos preparados para sair em novembro e ainda vai demorar pelos vistos mais um mês”, respondeu ao ser questionado sobre um hipotético novo atraso na entrada em funções da Comissão Von der Leyen.

O comissário da Investigação, Ciência e Inovação do executivo liderado por Jean-Claude Juncker, que deveria sair de cena em 31 de outubro, mas permanecerá em funções pelo menos até ao fim do mês de novembro, espera que o impasse não se prolongue além de 01 de dezembro, considerando que o mesmo “é mau para a Europa”.

“Eu estarei o [tempo] que for necessário, mas pensar que os novos comissários que já poderiam estar a trabalhar não estão, e que nós estamos no fim e também não podemos fazer muito mais é muito mau para a Europa. Eu deixo aqui um apelo aos países europeus e aos deputados e a todas as pessoas para que isto se resolva rapidamente e tenhamos uma nova Comissão Europeia a funcionar”, exortou em Estrasburgo (França), à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu.

Em 16 de outubro, a assembleia europeia descartou a entrada em funções da nova Comissão Europeia na data prevista, 01 de novembro, ao solicitar uma “designação rápida” de três novos comissários, de modo a permitir o início do mandato em 01 de dezembro.