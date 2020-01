A atriz, de 59 anos, esteve presente em tribunal do estado de Manhattan esta quinta-feira e relatou ao júri que se tornou dependente do medicamento Valium (um antidepressivo) depois de Weinstein a ter agredido sexualmente numa noite do inverno entre os anos 1993-1994. De acordo com o seu testemunho, este terá entrado à força no seu apartamento de Gramercy Park, em Manhattan.

"Foi tão desagradável que o meu corpo começou a tremer de uma maneira pouco comum. Eu nem sabia o que estava acontecer", disse, erguendo os braços e segurando os pulsos para mostrar ao júri como Weinstein a dominou. "Ele empurrou-me até à cama (...). Subiu para cima de mim e violou-me", contou.

"Ele disse-lhe alguma coisa?", perguntou a procuradora Joan Illuzzi-Orbon. "Disse o meu timing é perfeito", respondeu Sciorra, secando as lágrimas. Weinstein terá dito "isto é para ti" e praticou sexo oral contra a sua vontade.

Sciorra afirmou que a violação a deixou traumatizada e deprimida, além de ter começado a consumir grandes quantidades de álcool e a ter tendências suicidas.

Segundo a atriz, depois desse encontro, o produtor tentou entrar novamente num quarto de hotel onde se encontrava, desta feita em Londres, mas que já não permitiu que ele entrasse. Porém, Weinstein voltaria a fazer nova investida em 1997, durante o Festival de Cannes, quando tentou entrar num quarto de hotel onde estava hospedada. Neste episódio, quando o produtor apareceu — de robe e com uma garrafa de óleo para bebés nas mãos — Sciorra pediu ajuda "e ele foi-se embora".

"Eu temia pela minha vida"