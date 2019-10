“Vou usar o meu corpo, que é agora de alguma forma famoso e popular pela série que vou fazer no Distrito de Colúmbia, e vamos fazer uma manifestação todas as sextas-feiras”, disse a atriz e ativista ao jornal “The Washington Post”.

Uma dezena de pessoas juntou-se hoje na escadaria do Congresso, em Washington, com cartazes sobre as alterações climáticas, desafiando a polícia que os mandou sair do local.

Jane Fonda, que foi a terceira pessoa a ser algemada e detida, prometeu que continuará os protestos durante as próximas 14 semanas, o tempo que vai estar na capital dos Estados Unidos para a produção da série “Grace e Frankie”, da Netflix.

“Vamos incorrer em desobediência civil e vamos ser presos a cada sexta-feira”, disse Jane Fonda ao jornal.

A polícia do Congresso disse que tinha detido 16 pessoas por causa de uma “manifestação ilegal do lado este do Capitólio”. A porta-voz, Eva Malecki, disse que os detidos serão acusados de perturbar e obstruir o acesso ao Congresso.

Em 1972, durante a guerra do Vietname, Fonda visitou Hanói e deixou-se fotografar sentada numa peça de artilharia antiaérea vietnamita. Anos mais tarde considerou a ação um erro.