"Nós [Regina Duarte e Governo] vamos 'noivar', vou ficar 'noiva', vou lá conhecer onde vou habitar, com quem vou conviver, quais são os 'guarda-chuvas' que abrigam a pasta, enfim, a família. Noivo, noivinho", afirmou a atriz ao jornal Folha de S.Paulo acerca do período de testes que passará no Governo brasileiro, após se ter reunido hoje com o Presidente do país, Jair Bolsonaro.

"Quero que seja uma gestão para pacificar a relação da classe [cultural] com o Governo. Sou apoiante deste executivo desde sempre e defendo a classe artística desde os 14 anos", acrescentou ainda a atriz, sem confirmar, porém, os contornos do que acordou com Bolsonaro.

O chefe de Estado brasileiro fez também uso da metáfora do "noivado" para descrever o encontro com Regina Duarte, que "possivelmente trará frutos" culturais para o país.

"Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um 'noivado' que possivelmente trará frutos ao país", escreveu hoje o chefe de Estado na rede social Twitter, partilhando ainda uma fotografia sua ao lado de Regina Duarte, no Rio de Janeiro.

O Palácio do Planalto, nome oficial do local de trabalho da Presidência do Brasil, informou hoje à imprensa local que a atriz se deslocará a Brasília, na próxima quarta-feira, para conhecer a Secretaria Especial da Cultura.