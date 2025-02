"Um segredo que nunca contaste", desafia o entrevistador, num episódio de podcast, pergunta à qual Tiago Grila responde, em tom de gozo: "Atropelei uma pessoa e fugi". A piada correu-lhe mal, e o influencer do Tik Tok é acusado de atropelar Marina Braga.

"Não teve piada nenhuma. Foi uma coisa grave que me deixou limitada para o resto da vida. Estou há um ano parada. Não foi um toquezinho como ele [Tiago Grila] diz", conta a jovem, em entrevista à SIC Notícias.

Marina Braga chegou a estar internada no hospital e a ser operada de urgência ao braço. "Parti o rádio distal do braço, levei pontos na cabeça e parti os dentes da frente". No momento, diz que caiu ao chão e viu o condutor "levar as mãos à cabeça e fugir".

Ao Correio da Manhã, diz sentir-se especialmente magoada por ter passado o último ano parada, enquanto Tiago Grila "o passava a rir". "Só quero justiça, porque mereço. Num ano a gozar, ainda foi expor a minha situação a rir", acrescenta.

Segundo Marina Braga, o acidente ocorreu no dia 17 de janeiro do ano passado, pouco depois das oito da noite, na Avenida D. José I, na Amadora. Estava a chover quando Marina, que atravessava a passadeira com o sinal verde, foi atropelada.

No episódio de podcast, Tiago Grila diz estar a chover, e refere o lugar do atropelamento, confirmando a versão de Marina Braga. "Não vi. Estava a olhar para o telemóvel e ouvi 'PUM', um estrondo, que partiu o vidro [do carro], e fugi", conta o tiktoker.

O influencer brinca ainda com o facto de ter olhado para trás e ter visto a pessoa atropelada levantar-se, tendo por isso pensado que podia seguir com a viagem. Mas os danos foram evidentes, e Marina Braga diz ainda sofrer passado um ano: "Revi o acidente todo que tinha passado [quando vi o vídeo]".

Nas redes sociais, Tiago Grila nega estar envolvido com o atropelamento de Marina Braga.

tiago grila

Esta semana, publicou ainda um vídeo satírico no Tiktok, em que sugere que a declaração que fez foi uma estratégia "de marketing", que tem "cheirinho de processo à SIC". Intitula a acusação de "fenómeno Grila" e recomenda aos fans, que o apoiam nos comentários, que "não tratem quem é diferente por igual", referindo-se a si mesmo.

O Ministério Público da Amadora está encarregue do caso, que "estava arquivado por não ter sido possível concluir o processo". E Tiago Grila vai ser chamado a depor nos proximos dias.