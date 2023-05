A reunião desta quinta-feira começa às 14 horas com a votação de alguns requerimentos. Segundo consta da ordem de trabalhos está prevista a discussão do requerimento do Bloco com um pedido de documentação à EY sobre a auditoria aos prémios e remunerações pedido pela TAP, bem como pedidos à Parpública e ao Ministério das Finanças para entregarem documentação com a pasta de transição entregue pela Parpública aquando da entrada em funções do XXI Governo Constitucional. Do Chega será votado o requerimento para requisição de imagens provenientes do sistema de videovigilância do Ministério das Infraestruturas.

De recordar que ontem a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ouviu a Chefe de Gabinete do Ministro das Infraestruturas, Eugénia Correira, e o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro.