A audição de hoje do caso de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro no tribunal de Verulam, em Durban, África do Sul, começou já depois da hora prevista, já que procuradores e defesa estiveram em conversações.

A hora de referência era 09:00 (07:00 em Portugal) e apesar de o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) já estar nas instalações judiciárias, aguardava-se, pelas 10:45 (08:45 em Portugal), o início da diligência, que começou já perto da 9:00.

À chegada, João Rendeiro disse aos jornalistas estar "um bocadinho melhor", segundo a CNN Portugal.

Fontes dos dois lados disseram à agência Lusa, no interior da sala de audiências, que hoje deve ser confirmada a receção da documentação enviada por Portugal e marcada nova data para o arranque do processo, uma vez que a defesa vai pedir tempo para consultar toda a informação.

No entanto, o juiz que hoje vai liderar o processo, Johan Van Rooyen, pode requerer mais detalhes durante a sessão.

A audição de João Rendeiro mudou-se hoje para uma outra sala do tribunal de Verulam, de onde logo de manhã foram retirados todos os outros casos que estavam marcados para hoje, segundo explicou fonte do tribunal.

João Rendeiro chegou hoje num carro celular sozinho, em vez do veículo com outros reclusos em que circulou em ocasiões anteriores, e com um aparente reforço de guardas armados, embora fontes do tribunal digam que se trata das mesmas medidas de outros casos.

Detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

João Rendeiro foi ainda condenado a 10 anos de prisão num segundo processo e a mais três anos e seis meses num terceiro processo, sendo que estas duas sentenças ainda não transitaram em julgado.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.

* Por Lyse Comins, em especial para a agência Lusa