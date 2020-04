“Dados da GFK / CAEM indicam que, no domingo, dia 15 de março, em média, cerca de um terço dos portugueses (31,6%) tenham estado em frente à sua televisão”, refere o relatório sobre o impacto do novo coronavírus e da crise pandémica no sistema mediático português e global, divulgado pelo Observatório da Comunicação (OberCom).

De acordo com aquela entidade, “as audiências são de tal ordem que esse terá sido o melhor dia para a televisão desde março de 2012″.

Nos dias seguintes, verificou-se, segundo o documento, um crescimento de cerca de 30% das audiências nos canais de cabo, “com os canais dedicados a informação, em particular, a crescer de forma exponencial” e a TVI 24 a registar uma subida de cerca de 90%.

Depois de consultar mais de 60 fontes para a produção do relatório, o OberCom concluiu, ainda, que “é provável que a paisagem mediática sofra alterações significativas”, devido à atual crise causada pela pandemia.

Entre os principais aspetos da mudança destaca-se a “aceleração exponencial das mudanças estruturais a ocorrer no setor dos media”, com as audiências de televisão a concentrarem-se na informação, enquanto que o entretenimento, “género-âncora fundamental para as marcas portuguesas”, ficou parado em termos de produção.