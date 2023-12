As urgências dos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e São João, no Porto, registaram na terça-feira uma "afluência muito grande" devido à "elevada" atividade gripal, nomeadamente gripe A, referiu a CNN. Assim, esta doença é responsável por "96% dos casos de gripe nas urgências".

Há alguns dias, os pediatras pediram também a quem contacte com bebés e crianças para lavar as mãos e usar máscara se tiver sintomas gripais, para evitar que os mais pequenos contraiam infeções respiratórias, que estão a entupir urgências e internamentos hospitalares.

A gripe A é uma doença provocada pelo vírus influenza A. Os subtipos de vírus influenza A são o H1N1 e H3N2. Desta forma, "a gripe sazonal pode ser provocada pelo vírus influenza A ou B. Falamos em gripe A quando o vírus que está a provocar a gripe é o influenza A", segundo a Direção-geral da Saúde (DGS).

Além disso, é importante referir que esta gripe A é diferente da gripe A das aves, que é uma doença provocada por um vírus influenza A de origem animal. Ou seja, cuja transmissão ocorre de animais a humanos.

Como saber se é gripe A, outra gripe ou covid-19?

"A distinção entre gripe A (influenza A) ou gripe B (influenza B) só é possível através de exames laboratoriais, nomeadamente através de teste com zaragatoa nasofaríngea, semelhante à colhida para o teste Covid-19", é explicado.

De recordar que já existem autotestes à venda na farmácia que permitem perceber o tipo de doença em causa.

Quais os sintomas da gripe A?

Tal como em qualquer gripe, o paciente pode ter febre, tosse, nariz entupido e dor de garganta. Além disso, pode ainda registar sintomas como dores corporais ou musculares, dor de cabeça, arrepios, fadiga, vómitos ou diarreia.

Como aliviar estes sintomas?

O SNS apresenta no seu site uma lista de medidas para aliviar os sintomas da gripe A, a saber:

ficar em casa em repouso;

não se agasalhe demasiado;

medir a temperatura ao longo do dia – se tiver febre pode tomar paracetamol (em dose adequada à idade e/ou ao peso)

não administrar aspirina (ácido acetilsalicílico) às crianças;

se está grávida ou amamenta não tome medicamentos sem falar com o seu médico;

utilizar soro fisiológico para tratar a congestão nasal;

não tomar antibióticos sem recomendação médica, pois não atuam nas infeções virais, não melhoram os sintomas nem aceleram a cura;

beber muitos líquidos (água é a bebida recomendada);

pedir a alguém que lhe telefone regularmente para saber como está, principalmente se viver sozinho, se tiver limitações de mobilidade ou estiver doente.

A gripe A é muito contagiosa?

"O modo de transmissão da gripe A é idêntico ao da gripe. O vírus transmite-se de pessoa para pessoa através de gotículas libertadas quando uma pessoa fala, tosse ou espirra", refere a DGS.

Esta doença "dura cerca de sete dias, mas geralmente após dois dias sem febre a contagiosidade é reduzida".

É também importante saber que "o período de incubação (tempo que decorre entre o momento em que uma pessoa é infetada e o aparecimento dos primeiros sintomas) do vírus da gripe A varia entre três a dez dias, com uma média de sete, durante o qual a contagiosidade é reduzida".

Como prevenir o contágio?

Há forma de minimizar o risco de contrair gripe A. Para isso, quem está doente não deve partilhar a mesma divisão, beijar ou abraçar outras pessoas.

Neste sentido, quem apresenta sintomas deve, manter distanciamento dos outros, usar máscara, arejar espaços interiores, desinfetar zonas de utilização comum, lavar frequentemente as mãos e manter etiqueta respiratória, ou seja, "cobrir boca/nariz com um lenço ou braço quando se espirra ou tosse, não espirrar/tossir para as mãos e lavar as mãos após tossir/espirrar".

Qual o tratamento para a gripe A?

Segundo a DGS, "o vírus da gripe A é sensível aos medicamentos antivirais, que estão reservados apenas em casos de gravidade ou em doentes de alto risco. Contudo, a maioria dos infetados (casos não graves), pode reduzir as manifestações da gripe A com medicamentos e procedimentos para aliviar os sintomas".

Por sua vez, "a vacina para a gripe A é a mesma que a vacina para a gripe sazonal", ou seja, "tem estirpes do vírus A e B, protegendo contra os mesmos".