A recordista é a Fertagus, empresa do comboio da Ponte 25 de Abril, que revelou à agência Lusa que “o número de passageiros transportados, medidos através de uma contagem a um dia útil de maio, cresceu 19,2% face às contagens realizadas em 2018, sendo que os períodos de ponta cresceram 16% e fora das pontas 26%”.

“A taxa de ocupação global do comboio cresceu de 22% para 26% e, no período de ponta da manhã, a taxa de ocupação subiu de 56% para 63%”, acrescentou.

Ainda na margem sul do rio, os Transportes Sul do Tejo (TST) não adiantam números, mas salientam que têm verificado um aumento de procura nalgumas linhas específicas de autocarros, com “adaptações de oferta” em carreiras, com particular expressão na zona da Moita.

Segundo dados da Transtejo/Soflusa (ligações fluviais), em abril de 2019 foi registado um aumento de 8,3% na procura, face ao mês homólogo do ano de 2018.

Em Lisboa, também o Metro destaca que este ano tem verificado um aumento de passageiros face aos mesmos períodos do ano passado: comparando o mês de abril de 2019 com o de 2018, a procura do Metro cresceu 4,4%, de mais de 13,3 para 13,9 milhões de passageiros transportados.

Na rodoviária Carris, resultados ainda provisórios dos primeiros quatro meses deste ano revelam um aumento global de passageiros com títulos válidos de 5,6%, de 41,5 milhões para 43,8 milhões.

Este aumento de passageiros levou as empresas a adotarem medidas que consideram adequadas, apesar das críticas públicas dos utentes, que as consideram insuficientes.