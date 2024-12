“Este aumento está associado, principalmente, a casos de infeções respiratórias e ao agravamento de doenças crónicas” e “a elevada procura tem provocado maiores tempos de espera e afetado a eficiência no atendimento de novos casos”, indica a ULS Amadora/Sintra em comunicado.

Adianta que, “entre as 8h00 de sexta-feira e as 8h00 de hoje, foram registadas 831 admissões nas diferentes urgências: Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Urgência Obstétrica, Urgência Ginecológica e Urgência Básica (SUB), situada em Algueirão-Mem Martins”.

Dados disponibilizados no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indicavam que, pouco depois das 18h30, aguardavam pelo atendimento na urgência central do Hospital Fernando Fonseca 49 doentes urgentes (pulseira verde), com um tempo médio de espera de 10 horas e 19 minutos.

De acordo com a atualização às 21:00, o tempo médio de espera destes doentes era de 14 minutos, aguardando serem atendidas 51 pessoas.

A ULS Amadora/Sintra assinala que os profissionais das urgências “têm dado o máximo para assegurar o funcionamento” dos serviços, “mesmo sob intensa pressão devido à elevada procura”, acrescentando que “a vasta equipa trabalha com empenho e resiliência para garantir que cada utente receba a atenção e os cuidados necessários”.

Nota ainda que, no referido período, apenas 22% dos utentes (186) recorreram previamente à linha SNS24, como é pedido pelo SNS “para assegurar que as urgências permaneçam disponíveis para os casos mais graves e urgentes”.

Em relação a outras unidades de saúde e de acordo com atualizações feitas entre as 21h00 e as 21h15, os dados relativos ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, indicavam um tempo médio de espera de uma hora e 35 minutos para os doentes urgentes, estando a aguardar atendimento 32 pessoas, enquanto no Hospital São Francisco Xavier (Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental) 20 doentes urgentes esperavam uma média de duas horas e 11 minutos.

No Hospital Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) esperavam nove pessoas, sendo o tempo médio de uma hora e 42 minutos, e na urgência central do Hospital de São João, no Porto, os 16 doentes urgentes tinham previsto um tempo médio de espera de duas horas e 20 minutos.

Estes dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado inclui os que aguardam primeiro atendimento, após triagem, e resultados de exames.