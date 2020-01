Scott Morrison indicou também que mais duas pessoas morreram na sequência dos incêndios, elevando para 23 o número de mortos desde setembro.

As mortes ocorreram na ilha Kangaroo, a 112 quilómetros de Adelaide, no estado da Austrália do Sul, onde arderam 100.000 hectares, a maioria no Flinders Chase National Park, onde vivem cerca de 60.000 cangurus e 50.000 coalas.

O primeiro-ministro advertiu que as próximas 24 horas serão “extremamente difíceis” face às temperaturas altas e aos ventos fortes previstos para hoje e confirmou ter adiado as visitas programadas à Índia e ao Japão, no final deste mês.

Em conferência de imprensa, também a chefe de governo de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, advertiu que o estado enfrenta hoje “mais um dia terrível” e pediu às pessoas que se encontram em áreas ameaçadas que se desloquem o mais rápido possível.