Scott Morrison garantiu que abordou repetidamente com a China o caso de Karm Gilespie, ex-ator de 56 anos, que foi preso, em 2013, no aeroporto de Baiyun, na cidade chinesa de Cantão, depois de ter tentado embarcar num voo internacional com mais de 7,5 quilogramas de metanfetaminas na bagagem.

O Tribunal Popular Intermédio de Cantão anunciou no sábado que Gilespie foi condenado à pena de morte e ordenou a confiscação de todos os seus bens pessoais.

Scott Morrison revelou que a ministra dos Negócios Internacionais da Austrália, Marise Payne, e outras autoridades australianas referiram o caso com os seus homólogos chineses em várias ocasiões.