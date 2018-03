“É preciso rever a situação do transporte fluvial. O rio Tejo é um ativo importante e essencial para a mobilidade e apelo ao governo para ter essa noção. A Transtejo necessita de investimento ou então abrir a outros operadores”, disse a autarca socialista, à margem da feira internacional de imobiliário, o MIPIM, que está a decorrer em Cannes, na França.

A autarca de Almada, eleita pelo PS, salientou que é necessário pensar numa “economia do rio”.

“Tem que se investir na Transtejo, abrir a navegação no Tejo a operadores privados e pensar numa economia do rio. É o que as grandes cidades com rio fazem, vejam o que se faz em Istambul”, salientou.

Inês de Medeiros afirmou que “acredita no transporte público”, mas considerou que o Tejo é “suficientemente grande para se abrir a vários tipos de atividade e a vários operadores”.

“No caso de Almada, é preciso repensar as carreiras. A ligação Trafaria-Bélem tem que ser repensada, porque Belém não é um ponto intermodal. Ou vai para Algés ou para Alcântara, não percebo a utilidade de Belém”, defendeu.