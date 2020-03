“Não há capacidade jurídica, capacidade pública para poder determinar o confinamento das pessoas”, vincou.

Considerando uma decisão “contraproducente e insensata”, Nuno Vaz diz ser “urgente e necessário que a DGS produza outro despacho para garantir os mesmos efeitos garantidos nos anteriores”.

“O que nos têm sido dito é que a decisão está para breve, não sabemos se o 'para breve' são quatro ou 400 horas. O que seria acertado e adequado é que ao mesmo tempo que se tomasse uma decisão de revogação daquele despacho, entrasse logo outro em vigor. Em boa técnica jurídica, o despacho que fosse tomado naquele momento, resolveria o anterior”, alertou.

Face ao pedido para a imposição de isolamentos profiláticos serem mantidos a quem entra no país, o autarca garantiu que vê capacidade nas autoridades locais para “dizerem 'presente'” e criar “uma estrutura ainda mais capaz para responder à necessidade de levar bens de primeira necessidade aos domicílios” para quem necessite.

Com oito casos confirmados no concelho com covid-19, o presidente da Câmara de Chaves adiantou que as informações que tem é que "são todos casos importados".

“Esta informação leva-nos a ver como adequado um cuidado excecional para o trânsito de pessoas, principalmente de territórios onde existem casos de contágio, para que o risco fosse mitigado”, sublinhou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.