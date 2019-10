Em declarações à Lusa, Paulo Cunha, o mais votado autarca do PSD em exercício, mostrou-se "surpreendido" com a reação do líder do partido dizendo que Rui Rio o que fez foi "encontrar bodes expiatórios" dentro e fora do partido para os resultados "muito maus" que os sociais-democratas tiveram nas urnas.

O autarca considerou ainda que Rui Rio "está fragilizado" e que devia "habituar-se à democracia", tendo perdido "demasiada energia" com as críticas internas "aos sucessivos insucessos" da sua liderança.

"De facto, e à semelhança do que já fez nas europeias, onde endossou a Paulo Rangel uma culpa maior na responsabilidade pela derrota, ontem a única coisa que [Rui Rio] fez foi encontrar dentro e fora do partido bodes expiatórios para a derrota", afirmou Paulo Cunha.

Para o autarca, a reação de Rio aos resultados do partido foi surpreendente: "A reação do presidente do partido surpreendeu-me, estava à espera de um presidente do partido humilde, que interpretasse o resultado como uma derrota e que a assumisse como sua, como sendo o principal responsável", disse.

Paulo Cunha considerou que os resultados do PSD foram "muito maus" porque o "no PSD não se perde por muito ou por pouco, ou se perde, ou se ganha".

"Ontem perdemos e a conclusão não pode ser outra que não seja essa. Perdemos e de forma estrondosa", salientou, apontando baterias contra o presidente do partido.