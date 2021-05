A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo SAPO24.

Fonte da GNR disse à Agência Lusa que Carlos Bernardes foi encontrado morto numa cama na sua residência, no Turcifal, com ferimentos de arma branca no pescoço. Foi encontrada também uma faca junto ao corpo. Questionado sobre eventuais indícios de crime na habitação, a mesma fonte não quis avançar informações.

Elementos da Brigada de Investigação de Homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa deslocaram-se ao local para investigar as circunstâncias da morte do autarca.

Numa mensagem publicada no Facebook, a Câmara Municipal de Torres Vedras confirmou o falecimento de Carlos Bernardes e decretou cinco dias de luto municipal.

Em março, a comissão política de Torres Vedras do PS aprovou a recandidatura de Carlos Bernardes à presidência do município, no distrito de Lisboa, nas autárquicas deste ano.

"Dentro da minha disponibilidade, continuo a servir o partido e a minha terra", afirmou então o autarca, prometendo um "trabalho de continuidade" e apontando as prioridades do próximo mandato.

Carlos Bernardes ganhou pela primeira vez a presidência da câmara em 2017 e foi vice-presidente entre 2005 e 2015.

Em 2015, assumiu o cargo de presidente quando o então líder do executivo, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo.

Carlos Bernardes tinha sido agora o segundo candidato a surgir na corrida autárquica do concelho, depois de o antigo vereador da autarquia Sérgio Galvão, que renunciou ao cargo em 2016, ter anunciado em março a sua candidatura pelo Movimento Cívico Unidos por Torres Vedras.

Nas anteriores eleições autárquicas, o PS venceu em Torres Vedras, com maioria absoluta, elegendo seis elementos para o executivo, enquanto o PSD elegeu três.

PS manifesta "profunda tristeza" pela morte de Carlos Bernardes

"É com profunda tristeza que o Partido Socialista recebe a notícia da morte prematura do nosso camarada Carlos Bernardes, que assumia a presidência da Câmara Municipal de Torres Vedras. Todas as mortes são vãs, mas uma morte de uma pessoa tão jovem, entristece-nos a todos por demais", refere o partido, numa nota de pesar da direção do partido.

"A Direção Nacional do Partido Socialista manifesta as suas mais sentidas condolências à família, em especial à mulher e ao filho", refere ainda o comunicado.