O presidente da Câmara do Barreiro advertiu que, apesar do acordo, todas as partes devem continuar a conversar para resolver os problemas na empresa, nomeadamente ao nível do quadro de pessoal.

“O problema do pessoal não é novo e agora agudizou-se. Tem de existir um quadro de pessoal adequado ao funcionamento da empresa e é importante que todas as partes mantenham o diálogo para que se possa resolver os problemas”, frisou.

Frederico Rosa lembrou que milhares de pessoas foram afetadas pelas graves e supressões de carreiras na Soflusa desde o dia 10 de maio, salientando a importância do transporte público em toda a Área Metropolitana de Lisboa e no Barreiro em especial.

“Apesar do acordo, este processo não se deve esgotar e o quadro de pessoal deve ser reforçado em todas as categorias. Se todos percebemos que não se adquire um barco de um dia para o outro, já é mais difícil perceber os problemas do quadro de pessoal. Agora, longe deste mediatismo, tem de se continuar a trabalhar para perceber em que áreas se pode melhorar o serviço”, defendeu.

O autarca garantiu ainda que o município vai continuar a acompanhar o assunto de perto e a manter diálogo com todas as partes envolvidas.