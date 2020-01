“Nós, em Portugal, devemos acreditar que os especialistas fazem o melhor trabalho possível”, referiu Nuno Canta (PS) em declarações à agência Lusa, referindo que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que emitiu na terça-feira uma DIA favorável à construção do novo aeroporto, é “independente dos Governos e das autarquias”.

O autarca falava na sequência do anúncio de oito associações ambientalistas que vão recorrer aos tribunais para travar a construção do novo aeroporto no Montijo, no distrito de Setúbal, por defenderem que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) “tem insuficiências graves” e não considera devidamente o impacto sobre os valores naturais, saúde pública e populações.

“É um trabalho que desejam fazer e certamente estarão com a convicção de que assim terão sucesso, mas penso que nesta fase já é difícil que essas questões possam ser reequacionadas”, considerou Nuno Canta.

O risco de colisão entre aves e aviões tem estado no centro do debate, mas, segundo o autarca, “as soluções encontradas são efetivamente as adequadas”, nomeadamente a reabilitação das salinas.

“Comparando com a questão que aconteceu com a Ponte Vasco da Gama, com as salinas do Samouco, verifica-se que há mais aves e que conseguimos ter mais capacidade de acolhimento de vida selvagem”, indicou.