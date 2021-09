O roteiro autárquico de Jerónimo de Sousa regressou a Mora, concelho que é governado pela CDU desde 1976 e o que contabilizou a maior perda de população no Alentejo Central na última década.

Em 2011, o concelho possuía 4.978 habitantes, mas, dez anos depois, conta com 4.128 residentes, ou seja, perdeu 17,1% da população (menos 850 pessoas), de acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021.

O dirigente comunista aponta como razão o adiamento de medidas estruturais para fixar a população e a ausência de outras igualmente necessárias, bem como o "ataque aos serviços públicos".

“O empenho da CDU esbarra no adiamento e na ausência de medidas do Governo que contrariem o abandono do interior do país. Como tantos outros concelhos da região, Mora sofre do impacto das políticas de sucessivos governos, do ataque aos serviços públicos, da falta de investimento e de emprego”, sustentou.

Exemplo disso, continuou, é a “questão do hospital central público do Alentejo”, uma obra “com importância para a região” e que já estava decidida, ficou “quase cinco anos sem sair do papel” o Governo não justificou este atraso.

Durante o discurso que fez em frente à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Mora, Jerónimo de Sousa voltou a atacar a postura dos candidatos autárquicos do PS e do próprio Governo, que “1.000 vezes prometem de novo o que 1.000 vezes antes tinham prometido e não executaram”.

A autarquia de Mora é um de três concelhos no distrito de Évora presididos pela CDU. Os outros são Montemor-o-Novo e Arraiolos.

Avis, no distrito de Portalegre, Moita, Palmela, Santiago do Cacém e Seixal, no de Setúbal, e Serpa, distrito de Beja, também são liderados pela coligação desde as primeiras eleições autárquicas em democracia.

A Coligação Democrática Unitária (CDU) - composta pelo Partido Comunista Português (PCP), pelo Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) e pela Associação Intervenção Democrática - concorre a 305 câmaras nas eleições autárquicas de domingo.

Há quatro anos perdeu nove municípios para os socialistas e contabilizou o pior resultado em eleições autárquicas.