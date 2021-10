“Vamos trabalhar em conjunto, sobretudo, para aproximar cada vez mais estas duas cidades fantásticas que são Lisboa e Porto”, afirmou o novo autarca de Lisboa aos jornalistas, à chegada da tomada de posse de Rui Moreira para o último e terceiro mandato à frente da Câmara Municipal do Porto.

Referindo-se a Moreira como um “amigo e grande presidente da câmara”, Carlos Moedas espera uma “grande cooperação” focada em aproximar Lisboa e Porto.

“Estou aqui com grande alegria, o Rui Moreira é uma pessoa que conheço há muitos anos e é um grande autarca e, portanto, estou aqui para simbolizar a relação entre Lisboa e Porto”, reforçou.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa recordou que também Rui Moreira esteve na sua tomada de posse, que ocorreu na segunda-feira.

A cerimónia de tomada de posse de Rui Moreira começou hoje cerca das 18:00, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e tem na plateia, além de Carlos Moedas, o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.

Rui Moreira foi eleito presidente da Câmara Municipal do Porto pelo movimento independente Rui Moreira: Aqui Há Porto!, que conseguiu 40,72% dos votos, elegendo seis vereadores, não tendo conseguido reeditar a maioria absoluta conquistada nas autárquicas de 2017.

Por seu turno, a oposição elegeu sete mandatos – três do PS, dois do PSD e a CDU e o Bloco de Esquerda um cada, este último eleito pela primeira vez.

Sem maioria absoluta, o movimento do independente Rui Moreira e o PSD estabeleceram um acordo de governação e acordaram medidas para os próximos quatro anos de mandato.

O acordo está dependente da incorporação de medidas contidas no programa social-democrata no Plano e Orçamento da Câmara do Porto para 2022, tais como a redução do Imposto sob o Rendimento Singular (IRS) entre um mínimo de 0,5% e 0,625% na componente municipal.

O PSD não terá representação nos pelouros do executivo, nem nas empresas municipais.

No entanto, na Assembleia Municipal, o PSD irá apresentar Sebastião Feyo de Azevedo, antigo reitor da Universidade do Porto, como candidato a presidente da mesa, contando com o apoio já anunciado do movimento de Rui Moreira.