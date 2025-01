Em declarações à agência Lusa, Luís Vital Alexandre revelou hoje que a designação do seu nome foi aprovada pela comissão politica concelhia de Grândola do PS, na quinta-feira, por unanimidade.

Mestre em Engenharia Informática e militante do PS, o candidato, de 52 anos, assumiu em 2024 a liderança da concelhia local e nas eleições autárquicas de 2021 integrou, em segundo lugar, a lista à Câmara de Grândola, assumindo as funções de vereador sem pelouros.

De acordo com Luís Vital Alexandre, a indicação para cabeça de lista à Câmara de Grândola representa “o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido na oposição pelo PS e o reconhecimento de que estas eleições são fundamentais para se operar uma viragem nos destinos” deste concelho do litoral alentejano.

“Iniciamos, agora, o percurso de construção de uma candidatura que queremos que seja plural, agregadora [e] mobilizadora das forças vivas locais”, assegurou.

Luís Vital Alexandre trabalhou na Autoeuropa e, desde 2002, integra os quadros da Câmara Municipal de Grândola, onde desempenhou diversas funções.

O cabeça de lista socialista está também ligado ao movimento associativo e assume, desde 2013, a presidência da direção da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense - Música Velha.

A Câmara de Grândola é atualmente liderada pelo comunista António Figueira Mendes, impossibilitado de se recandidatar pela limitação de mandatos.

À Lusa, o cabeça de lista do PS indicou ainda que vai fazer “uma campanha positiva, que mobilize todos aqueles que têm mais ambição” pelo concelho.

“Não se explica como é que uma câmara que tem orçamentos na ordem dos 100 milhões de euros se revela manietada, tão bloqueada face ao que são as reais necessidades das pessoas e reais expectativas que têm para o futuro”, defendeu o candidato.

A candidatura do PS à presidência da Câmara de Grândola é anunciada publicamente no sábado, num almoço que contará com a presença do presidente da Federação Distrital de Setúbal, André Pinotes Batista, e de outros dirigentes locais, federativos e nacionais.

No atual mandato 2021-2025, o executivo da Câmara de Grândola é composto por quatro eleitos da CDU e três do PS.