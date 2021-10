As Assembleias de Freguesia de Vela (concelho da Guarda), Touça (Vila Nova de Foz Côa) e União de Freguesias de Pousafoles, Pena Lobo e Lomba (Sabugal) vão repetir as eleições autárquicas por no ato eleitoral do dia 26 de setembro terem ocorrido empates técnicos, segundo fontes das respetivas câmaras municipais.

As eleições em Touça (Vila Nova de Foz Côa) e Pousafoles, Pena Lobo e Lomba (Sabugal) estão marcadas para o próximo domingo, enquanto o ato eleitoral para a Assembleia de Freguesia da Vela (Guarda) está agendado para o dia 10 de outubro.

De acordo com os dados do Ministério da Administração Interna (MAI), no ato eleitoral de domingo, na freguesia da Vela, no concelho da Guarda, as listas do movimento independente ‘Pela Guarda’ e do PS empataram por 103 votos, a candidatura do PSD obteve 45 e a do BE 12 votos.

Em Touça, no município de Vila Nova de Foz Côa, o empate entre as candidaturas do PS e do PSD, as duas concorrentes, foi de 72 votos.

Na União de Freguesias de Pousafoles, Pena Lobo e Lomba, no concelho do Sabugal, ocorreu um empate de 133 votos entre as candidaturas do PSD e do PPL (movimento independente) e a lista do CDS-PP obteve 10 votos.

No concelho da Guarda, segundo fonte do município, “por recomendação” da Comissão Nacional de Eleições (CNE), três freguesias escolheram, no dia 26 de setembro, os seus autarcas em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 eleitores: Avelãs da Ribeira (146 eleitores), João Antão (128) e Vila Franca do Deão (143).

Segundo o mapa de mandatos eleitorais relativo às eleições autárquicas de 26 de setembro, publicado pela CNE, cinco das 22 freguesias que este ano votam em plenário localizam-se nos Açores e as restantes 17 no interior Centro e Norte, nos distritos de Viseu (seis casos), Castelo Branco (quatro), Guarda (três), Coimbra (dois), Bragança (um) e Vila Real (um).