Este serviço é assegurado através de um contrato com a empresa Rodoviária do Oeste.

De acordo com a Rodoviária do Oeste, o autocarro que percorre a cidade 15 vezes por dia, entre as 07:30 e as 18:10, tem uma utilização média 2.500 pessoas por mês. Os bilhetes têm um custo de 50 cêntimos e o passe mensal de sete euros.

Apesar de o percurso passar a ser gratuito “mantém-se a necessidade de apresentar o passe ou o bilhete”, explicou Sónia Ferreira, da Rodoviária do Oeste, justificando que, “para efeitos legais e de estatística, é necessário o título de transporte”.

A expectativa de Paulo Inácio é que “o número de passageiros aumente significativamente” e que, em vez de “um autocarro, sejam precisos dois”, havendo ainda a possibilidade de o percurso ser alargado às freguesias periféricas.

A aposta nos transportes públicos e numa “mobilidade mais ecológica” passará ainda por “o percurso passar a ser feito em autocarro elétrico”, anunciou Paulo Inácio.

A compra de um autocarro elétrico insere-se numa candidatura que a Rodoviária do Oeste espera “ver aprovada” e com efeitos práticos “ainda em 2019”, afirmou Sónia Ferreira.

De acordo com a mesma responsável, a empresa prevê avançar, também este ano, com a requalificação do terminal rodoviário de Alcobaça, num investimento de 400 mil euros.