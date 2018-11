No comunicado, a Volkswagen Autoeuropa lamenta ainda que, "desde meados de agosto, aquando da marcação da greve às horas extraordinárias, os intervenientes neste processo não tivessem sido capazes de encontrar uma solução para a precariedade no porto de Setúbal".

"A única alternativa a Setúbal é Setúbal. Outras soluções encontradas não garantem o escoamento da totalidade da produção diária", reconhece a Autoeuropa em comunicado enviado à Lusa, adiantando que fez "diversos contactos com o Governo e com o operador logístico responsável pela operação no porto de Setúbal por forma a encontrar uma solução que passe pelo diálogo como via de resolução para o conflito".

De acordo com a empresa, o planeamento do navio, que deverá chegar a Setúbal cerca das 06:00 de quinta-feira e que faz parte das escalas regulares para o porto de Emden, na Alemanha, "teve por base a garantia de uma solução para o embarque de veículos dada pelo Governo e pelo operador logístico".

O SEAL já se disponibilizou para voltar a reunir com os operadores portuários com o objetivo de negociar a contratação coletiva, mas, pelo menos até hoje, ainda não tinha recebido nenhuma resposta por parte das empresas portuárias.

Na segunda-feira, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, enviou uma carta ao IMT - Instituto da Mobilidade e Transportes e à APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, na qual pedia a correção das disfunções provocadas pelo excesso de trabalhadores precários, o que parecia indiciar que a solução do problema iria passar pela via do diálogo.

Contudo, as empresas portuárias recusam-se a dialogar enquanto o sindicato não levantar a greve ao trabalho extraordinário, que se deverá prolongar até janeiro próximo.

O SEAL alega que esta greve nada tem a ver com o problema dos trabalhadores eventuais do porto de Setúbal, mas com a "discriminação" de trabalhadores filiados no sindicato que trabalham nos portos do país.

De acordo com alguns estivadores do porto de Setúbal contactados pela agência Lusa, durante o dia de hoje já se verificaram "movimentações das forças policiais nas imediações dos acessos ao terminal de embarque de automóveis, sinal de que poderá estar a ser preparado um embarque de viaturas da Volkswagen com pessoal estranho ao porto de Setúbal".