De acordo com o Público, que cita fonte oficial da fábrica, a Autoeuropa vai estar de portas fechadas por três dias — desta sexta-feira a domingo —, de forma a facilitar a reorganização familiar de quem tem filhos em casa, depois do encerramento das escolas.

Por outro lado, foi também decidido mudar o número de turnos semanais, eliminando os do fim de semana. Assim, o trabalho passa a acontecer em 15 turnos, ao invés dos 19 até agora registados. A decisão surge depois de analisados os impactos de março, em que alguns trabalhadores tiveram também de ficar em casa após o fecho das escolas.

Desta forma, as equipas do fim de semana poderão reforçar os turnos semanais, de forma a substituir trabalhadores que tenham de permanecer em casa, a acompanhar os filhos.

Este sistema de turnos reduzidos acontecerá durante 15 dias — o mesmo tempo em que se prevê que as escolas estejam fechadas — e, terminado esse período, as medidas serão novamente avaliadas, segundo fonte do jornal.