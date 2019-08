A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo The Washington Post.

Entre os ossos partidos de Epstein estava o osso hióide, que nos homens fica junto à maçã de Adão. Este tipo de lesão pode ocorrer em pessoas que se suicidam por enforcamento, sobretudo se forem mais velhas, mas são mais comuns em vítimas de homicídio por estrangulamento, escreve o jornal, citando especialistas forenses.

O milionário norte-americano acusado de criar uma rede para abusar de menores nas suas mansões foi encontrado morto na prisão onde estava detido desde 6 de julho. Num primeiro momento, o procurador-geral William P. Barr descreveu a morte como um "aparente suicídio".

Questionada sobre as lesões, a médica forense Barbara Sampson, que terminou a autopsia no passado domingo, disse em comunicado que nenhum fator isolado numa autopsia pode dar uma resposta conclusiva para o que aconteceu.

No final de julho, o multimilionário já tinha sido encontrado deitado no chão da sua cela com ferimentos no pescoço. Na altura, ficou por esclarecer se se as feridas foram autoinfligidas ou provocadas por terceiros.

Epstein estava acusado de abuso sexual de dezenas de crianças no início dos anos 2000. De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, Epstein criou, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida.