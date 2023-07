A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu 4,42 quilos de heroína no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após intercetar um passageiro tanzaniano proveniente de Joanesburgo (África do Sul) que chegou num voo desde Luanda, anunciou hoje a AT.

Segundo uma nota divulgada pela AT, a droga foi dissimulada na estrutura da mala de porão do passageiro, tendo sido descoberta por verificação física da bagagem.

A heroína apreendida e o passageiro detido foram, entretanto, entregues à Polícia Judiciária (PJ), uma vez que é órgão de polícia criminal com a competência da investigação ao tráfico de droga.