O ribeiro de Luvazim, que desagua no rio Vizela, no concelho de Santo Tirso, está coberto de águas negras. A situação aconteceu na quarta-feira e está a ser analisada pelas autoridades ambientais.

Equipas da Agência Portuguesa do Ambiente e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR vão estar esta tarde a tentar determinar a causa das águas negras no ribeiro de Luvazim, em Santo Tirso, que surgiu poluído na quarta-feira.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o ribeiro se encontra poluído devido a "uma descarga ilegal".

"Segundo apurámos no local, o ribeiro apresentava uma cor negra", razão pela qual "serão feitas outras diligências a fim de tentar perceber o que se está a passar", acrescentou a fonte da Guarda, que salienta que o objetivo é "descorbri a origem da descarga ilegal".

A notícia de uma descarga ilegal no ribeiro foi hoje divulgada pelo Jornal de Notícias, que cita moradores da freguesia da Vila das Aves que afirmam serem as "descargas recorrentes" e que, "pelo menos há dez anos" que a água "corre às cores".