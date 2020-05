As declarações da diretora-geral da Saúde foram feitas a propósito da subida proporcional do número de casos diários detetados da covid-19: 480 casos detetados na quarta-feira, 533 ontem e 587 hoje.

Questionada se este aumento estará relacionado com as medidas de desconfinamento operadas pelo Governo e as autoridades de saúde, Graça Freitas respondeu que "talvez seja um bocadinho cedo" para tirar essa conclusão, optando por fornecer duas outras possíveis explicações.

A primeira foi quanto aos "muitos casos que foram encontrados em rastreios populacionais específicos”, casos de doença detetada em "populações relativamente jovens", o que considerou ser "um boa notícia em termos da progressão da doença, porque as pessoas jovens têm a doença mais ligeira e não evoluem tão desfavoravelmente”. A segunda foi quanto ao "surto que está a decorrer na Azambuja, o que contribuiu com para um número grande de casos".

"Não podemos afirmar que [o aumento de casos] já tenha a ver com o desconfinamento. Com desconfinamento ou não, o nosso comportamento tem de ser de precaução, precaução, precaução", relembrou Graça Freitas.

No entanto, apesar da maior liberdade em consequência do desconfinamento, a diretora-geral da Saúde alertou para os riscos do relaxamento por parte da população.

"Não se pode relaxar as medidas. Sabemos que nos sítios onde há relaxamento das medidas de distância física e da prevenção e controlo, surgem focos da doença. Ela não desapareceu, o vírus está a circular e apenas uma percentagem mínima da nossa população foi atingida e terá imunidade. Todos nós, os que não tivemos a doença, estamos em risco, e se não aprendermos de ter outra forma de estar, vamos continuar em risco e vamos pôr em causa tudo o que conseguimos fazer", apontou Graça Freitas.

No entanto, a diretora-geral da Saúde sublinhou que o papel da DGS e das normas que publica — como por exemplo a relativa às medidas a serem implementadas nos restaurantes, que foi hoje tornada pública — é mais consultivo que vinculativo.

"À população pedimos que se responsabilizem, não só pela sua saúde, mas que pensem que podem estar a pôr em perigo também a saúde dos outros", disse Graça Freitas, defendendo que as normas publicadas não serem para "fiscalizar, nem encontrar formas de penalizar" e sim par apelar à "autoresponsabilização".

"São orientações de boas práticas e responsabilizam todos pelo seu cumprimento. São destinadas a setores da atividade, neste caso a restauração, mas inclui a responsabilidade da entidade que detém o espaço e também responsabiliza os utentes", disse a diretora-geral da Saúde.

Antes, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, já tinha mencionado que "a epidemia não acabou" e "desconfinar não é abrandar". "O regresso aos fluxos das nossas vidas não pode e não deve por em causa o caminho que foi feito até aqui com grande sacrifício pessoal de todos os portugueses”, disse o governante.

O secretário de Estado ressalvou que “nunca é de mais relembrar” que o sucesso “depende de todos e de cada um” e da “capacidade de respeitar o outro e as regras que se aplicam a todos”.

O governante avançou também que foram realizados mais de meio milhão de testes de diagnóstico de covid-19 em Portugal, tendo sido feitos em abril uma média de cerca de 11.500 por dia.

“De 01 a 06 de maio a média foi de mais 12.400 testes por dia, pelo que se mantém a tendência do aumento de testagem”, frisou.

Lacerda Sales escusou-se ainda a comentar a não obrigatoriedade de utilização de máscaras na Assembleia da República por parte dos parlamentares em funções. "São decisões internas do parlamento, nós não comentamos decisões de órgãos de sobrania”, atirou o secretário de Estado, frisando, porém, que “todos estamos a fazer a nossa aprendizagem", sendo esta uma situação que "estende-se a todos sem excluir ninguém”