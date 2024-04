As buscas começaram às 17:00 de hoje, com uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e, por terra, com elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Sintra, na praia do Magoito, concelho de Sintra, distrito de Lisboa.

Interrompidas pelas 20:15, as operações serão retomadas esta quarta-feira pelas 09:00.

Foi solicitado para esta quarta-feira o apoio do navio de busca e salvamento (SAR), indicou à Lusa fonte da AMN.

O alerta foi dado hoje, no dia seguinte ao desaparecimento, primeiro junto da GNR da zona de residência e depois junto da AMN, que mobilizou os meios para o local.

Junto do local foi encontrada a viatura da vítima, acrescentou a mesma fonte.