Segundo a tutela, a zona onde foram encontrados os peixes mortos tem um quilómetro de extensão e, apesar de não estar classificada como zona balnear, é usada como tal.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) enviou ao local uma equipa de fiscalização há uma semana (06 de julho), depois de a autarquia ter alertado para a existência de centenas de peixes mortos nas praias dos Moinhos e do Samouco, em Alcochete.

A equipa da APA recolheu "amostras de efluente da ETAR de Alcochete, cujo emissário descarrega ao largo deste local", e de "água superficial do Estuário, cujos resultados ainda não são conhecidos", esclareceu o Ministério.

A APA contactou o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que esteve igualmente no local e confirmou que os peixes se encontravam mortos, "com sinais de decomposição, numa extensão de cerca de um quilómetro de margem do Estuário".

Foi também contactada a GNR/SEPNA, que no passado domingo esteve no local e não observou novos peixes mortos, acrescenta o Ministério do Ambiente na resposta enviada à Lusa.

Quando denunciou o caso, o presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, disse que além dos peixes mortos tinham surgido "espumas pouco habituais" nas praias do concelho e que um caso idêntico já tinha acontecido no início do ano.