A Polícia Marítima (PM), os bombeiros de vila do Bispo e a Proteção Civil de Lagos efetuaram buscas por mar, por terra e por ar, com apoio de um drone, à semelhança do que foi feito na segunda-feira, mas os trabalhos foram dados por concluídos cerca das 20:00, sem a pessoa ter sido encontrada, constatou o capitão do porto de Lagos.

As buscas tinham sido retomadas cerca das 07:30 e contaram, ao longo do dia, com um dispositivo composto por tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, elementos da PM, dos bombeiros de Vila do Bispo e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lagos, que prestaram apoio com um drone, referiu Hugo da Guia, capitão do porto de Lagos e comandante local da PM.

“Suspendemos as buscas poucos minutos depois das 20:00 e amanhã [quarta-feira] iremos retomar pelas 07:30”, afirmou o capitão do porto algarvio.

Hugo da Guia precisou que o dispositivo “bateu a costa toda entre a praia da Boca do Rio e a praia do Martinhal”, ambas no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, mas não foi possível localizar o homem desaparecido.

Está prevista para quarta-feira, se as condições permitirem, a participação nas buscas de equipas de mergulho da Polícia Marítima, que já estão destacadas no local, antecipou o capitão do porto de Lagos.

Hugo da Guia disse anteriormente à Lusa que o homem foi identificado através do número de registo do parapente encontrado no domingo à tarde, na água e junto à costa, e de um veículo que se encontrava estacionado na zona.

O parapente e o veículo pertencem à mesma pessoa, “um homem de 29 anos e de nacionalidade francesa”, adiantou.

Segundo o Capitão do Porto de Lagos, na tarde de segunda-feira “foi acionando o gabinete de Psicologia” da Polícia Marítima, que está “em contacto com a família".

As buscas, que decorrem a sul da Praia das Furnas, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro, iniciaram-se ao final da tarde de domingo, na sequência de um alerta dado por um popular que se encontrava na zona e que transmitiu às autoridades ter visto um equipamento de parapente dentro de água.